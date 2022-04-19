Rusya-Ukrayna savaşında ikinci aşama: Donbas’ta Rus taarruzu başladı

Rusya-Ukrayna savaşı 56. güne girerken Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda bir süredir beklenen taarruza günün erken saatlerinde başladı. Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin Donbas'ta neredeyse tüm cephe boyunca Ukrayna'nın savunma hattını aşmaya çalıştıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, bu sabah Ukrayna’nın doğusunda büyük oranda ayrılıkçı güçlerin kontrolünde olan Donbas bölgesine yönelik beklenen taarruzuna başladı. Rus güçleri neredeyse tüm cephe boyunca savunma hattını aşmaya çalışırken Ukraynalı yetkililer durumu “savaşın ikinci safhası” olarak nitelendirdi.

Rusya 24 Şubat’ta üç cepheden Ukrayna’yı işgal etmiş, ancak geçen ay kuzey cephesinden çekilerek güçlerini doğuya yığmıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dün Rusya’nın ülkenin doğusunda “Donbas muharebesini” başlattığını ve “Rus

ordusunun büyük bir kısmının artık bu bölgedeki taarruza odaklandığını” söyledi. Zelenskiy, görüntülü mesajda “Ne kadar Rus birlik yollarlarsa yollasınlar savaşacağız” dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak da ordunun “savaşın ikinci safhasındaki” taarruzlara direnecek güçte olduğu konusunda Ukraynalıları temin ederek “Ordumuza güvenin” diye konuştu.

BÜYÜK PATLAMALAR YAŞANDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk’te bir Ukrayna uçağının düşürüldüğünü ve ülke genelinde 1200’den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, Donbas'a bağlı Mariupol kentindeki Azovstal metalürji tesisini ele geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ülkenin en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerinde neredeyse tüm cephe boyunca Ukrayna’nın savunma hattını aşmaya çalıştıklarını söyledi.

Ukrayna medyası, Donetsk bölgesinde cephe hattı boyunca güçlü patlamalar yaşandığını ve Marinka, Slavyansk ve Kramatorsk’a top ateşi açıldığını bildirdi. Ukraynalı yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Harkov, güneyinde bulunan Mikolayiv ve güneydoğusunda bulunan Zaporijya’da patlama seslerinin, cephe hattına yakın merkez noktalarda da sirenlerin duyulduğunu açıkladı.

Kremlin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde desteklediği ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tek taraflı bağımsızlığını şubatta tanımış ve Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından dün yapılan açıklamada 17 Nisan itibarıyla savaş boyunca hayatını kaybeden sivil sayısının 2072’ye çıktığı ifade edildi.

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