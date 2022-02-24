Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından bölgeden peş peşe haberler geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, saldırıların ilk günkü acı bilançosu açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko basına verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ülkenin sağlık sisteminin şu anda istikrarlı olduğunu ifade eden Lyashko, ayakta tedavi görebilecek hastalara, hastane yataklarını boşaltmaları çağrısında bulundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki insanların sağlığı için ‘ciddi endişe duyduğunu’ açıkladı.

“Sağlık sistemi, tüm sağlık sorunları olan insanlara temel bakım sağlamak için çalışmaya devam etmelidir” ifadesini kullanan Ghebreyesus, bölgede sağlıkla ilgili durumu izlediklerini ve raporladıklarını söyledi.

* Ukrayna’da insani yardımın ulaştırılması için barış ve sürekli erişim çağrısında bulunuyorum” diyen Ghebreyesus, acil tıbbi malzeme satın almak ve teslim etmek için DSÖ’nün ‘Acil Durum Fonu’ndan 3,5 milyon dolar daha ayırdıklarını ifade etti.

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