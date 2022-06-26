Rusya’da yeni savaş hamlesi: Emekli obez generali göreve çağırdılar

24 Şubat'tan beri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yavaş bir şekilde ilerlerken, şaşkına çeviren bir iddia İngiliz medyasından geldi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin yönetiminin cephede yeni bir görevlendirme yaptığını iddia etti. Gazete, en son Suriye’de savaşan ve şu an emekli olan Rus general Pavel’in göreve çağrıldığını iddia etti.

Gazetenin özel haberinde 67 yaşındaki Pavel’i göreve çağırdığı belirtilirken, emekli askerin beslenme alışkanlığı da detaylarıyla paylaşıldı. Pavel’in günde 5 öğün yemek yediği ve her gün votka içtiği öne sürülürken yaklaşık 128 kilogram ağırlığında olduğu da belirtildi.

Daily Star’a konuşan bir kaynak, “Putin’in üst düzey ve en iyi askerleri ya öldürüldü ya da Ukrayna’daki savaşta yaralandı. Dolayısıyla şu an, uzun süredir savaşmamış ikinci sınıf askerleri gönderiyor” dedi. İngiliz medyasına konuşan kaynak bu iddianın temelini ise kamuoyu ile paylaşmadı.

İsmini açıklamayan kaynak, General Pavel’in yaklaşık 25 yıl önce özel harekât biriminde çalıştığını fakat şu an Moskova’da emekli hayatı sürdüğünü söyledi.

24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta 30 binden fazla Rus askerinin öldüğü ve 100 bin askerin ise yaralandığı tahmin ediliyor.

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