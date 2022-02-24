Rusya’dan ABD ve Avrupa’ya yanıt

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, bu sabah Rus ordularının Ukrayna'ya girişi ile işgale dönüşürken, Avrupa'dan yükselen 'yaptırım' seslerine Rusya'dan yanıt geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabaha karşı düğmeye basarak Ukrayna’ya işgal başlatması, dünya liderlerini de harekete geçirdi. Bir süredir, Rusya’ya yönelik yaptırımlar tartışılırken, bu sabah yaşananların ardından, yeni yaptırımlar da devreye sokuldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Rus ekonomisini ciddi şekilde geriletecek” yaptırımlar belirlendiğini söyledi. Bu yaptırımlar ise şöyle açıklandı;

AB’deki Rus varlıkları dondurulacak ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasasına erişimi durdurulacak

Önlemler Rusya’yı ciddi şekilde etkileyecek, sermaye çıkışını artıracak, enflasyonu yükseltecek ve endüstriyel temelini kademeli olarak zayıflatacak

Rusya’nın yüksek teknoloji konumu zayıflatılacak.

NATO’DAN AÇIKLAMA

NATO'dan da benzer bir açıklama geldi. NATO açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Rusya'nın eylemleri “Avrupa-Atlantik bölgesi güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve bunların jeo-stratejik sonuçları olacaktır. NATO, üyelerinin güvenliği ve savunması için tüm gerekli önlemleri almaya devam edecektir.”

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden’ın G7 ülkeleriyle de Rusya’ya karşı uygulanacak yaptırımları ele almak üzere görüşeceği belirtildi. Biden, daha önce yaptığı yazılı açıklamada ABD ve müttefiki ülkelerin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyona birlikte ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söylemişti.

RUSYA’DAN JET YANIT

Tüm bu açıklamalara ise Moskova’dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa ve ABD yaptırımlarına kısasa kısasa şekilde yanıt vereceğini söyledi.

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