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Rusya’dan Çernihiv’e hava saldırısı

Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:21 - 13 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya’dan Çernihiv’e hava saldırısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18’inci gününde Rus orduları birçok kent üzerindeki baskıyı artırmaya başladı… Sabah saatlerinde Ukrayna’nın Çernihiv kentine bir saldırı düzenledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.40 sıralarında düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerlerinin vurulduğu ifade edildi.

Saldırıda 9 katlı bir apartmanın 9’uncu ve 2’nci katlarının hasar gördüğü belirtildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü, şu ana kadar 7 kişinin apartmandan çıkarıldığı aktarıldı.

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