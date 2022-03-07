Rusya’dan insani yardım koridoru kararı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşen Putin, bazı şehirlere insani yardım koridoru açılmasına izin verdi. Rus makamlar, "Macron'un kişisel ricası üzerine bu karar verildi" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Savunma Bakanlığı yerel saatle 10.00’da Ukrayna’daki bazı şehirlerde ateşkes yapılacağını ve insani koridorlar açılacağını açıkladı.

Yetkililer başkent Kiev’in de aralarında bulunduğu Harkov, Mariupol, Sumy kentlerinde insani koridor oluşturulacağını belirtirken, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kişisel talebi üzerine bu karar alındı” ifadesini kullandı.

Savaşın başlamasından beri son iki günde Mariupol ve Volnovakha’da benzer tahliye planları gündeme gelmiş fakat tarafların birbirini “ateşkes ihlaliyle” suçlaması sonrasında bu süreç suya düşmüştü.

PUTİN ÖNCE ERDOĞAN SONRA MACRON’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dün Putin yoğun bir telefon trafiği gerçekleştirirken, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmede Erdoğan, itidal çağrısı yaparak barış için adımlar atılması gerektiğini söylemişti. Fakat Putin, Erdoğan’a Ukrayna savaşı bırakmadan ateşkes ilan edilmeyeceğini söyleyerek, şartlarının yerine getirilmesinin bir öncelik olduğunu dile getirmişti.

Putin, Erdoğan’dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin’in Macron’un çağrısı üzerine insani koridor açılmasına karar verdiği belirtildi.

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