Rusya’dan İsveç ve Finlandiya’ya gözdağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi Kuzey Avrupa’da barış ve kıtanın güvenlik mimarisi konusunda olumsuz sonuçlara neden olur” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova son dönemlerde sıkça gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma ihtimalini yorumladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması halinde ulusal güvenliklerine katkı sağlanmayacağını ve NATO tarafından bu 2 ülkenin ön saflara sürüleceğini savunan Zaharova, “NATO üyeliği ulusal güvenliklerini güçlendirme yeteneğine sahip değil. Kendilerini otomatik olarak NATO’nun ön saflarında bulacaklar. Üstelik NATO üyeliği aslında sahada karar alırken egemenliğin bir kısmından feragat etmeyi ima ediyor” derken Avrupa Birliği'ne katılan ülkelerin de aynı durumla karşılaştığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya yönetimlerine doğrudan mesaj gönderen Zaharova, “Onlarca yıldır, askeri anlamda bağımsız dış politika çizgisi İsveç ve Finlandiya'yı güvenlik çizgisinde tuttu. Bu politika ülkelerimiz arasında karşılıklı olarak yararlı ve eşit işbirliğini inşa etmek için sağlam bir temel oluşturdu” diye konuştu.

Bu konunun sıkça gündeme gelmesini, “Dış güçlerin İsveç ve Finlandiya’yı Kuzey Atlantik bloğuna çekmek için hedeflenen bir kampanya” yürütmesi olarak nitelendiren Zaharova, “Bu ülkelerin topraklarının uzun süredir NATO tarafından yönetildiği, geniş çaplı askeri tatbikatlar yapıldığı bir sır değil. İttifakın neden buna ihtiyacı olduğu anlaşılabilir. Amaç, askeri potansiyel ve coğrafi genişleme oluşturmaya devam etmesi ve sözde Rusya'nın tehditlerine karşı başka bir kanat açmak. Baltık bölgesindeki Finlandiya ve İsveç’in NATO bloğu ile Rusya arasında yeni bir cepheye dönüşme ihtiyacı anlamsız. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Kuzey Avrupa'da barış ve kıtanın güvenlik mimarisi konusunda olumsuz sonuçlara neden olur” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İngiltere'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek

İlginizi Çekebilir Finlandiya halkı: Rusya askeri tehdit unsuru