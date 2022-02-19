Rusya’dan Zelenskiy açıklaması: Ruhsuz ve alaycı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in açıklamasını 'ruhsuz ve alaycı' olarak değerlendirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ı anlatırken ‘orada hiç yaralı ve ölü olmadığını, oradakilerin kendi kendilerine ateş ettiklerini' söyleyen Zelenskiy'in bu açıklaması hakkında ‘ruhsuz ve alaycı' değerlendirmesinde bulundu.

Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, Zelenskiy'in ifadesinden alıntı yaparak, açıklamayı şöyle yorumladı:

* Duyguları bir yana bırakacağım. Bu durumda bunu yapmak benim için gerçekten zor olsa da. Donbass sakinleri hakkında ‘kendi kendilerine ateş ediyorlar' açıklaması, bu yıllarda Donetsk ve Lugansk'ta kaç kişinin hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, ancak ruhsuz bir alaycı tarafından yapılabilir.

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