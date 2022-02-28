Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı Bulgaristan’ı böldü

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri müdahalesi, NATO üyesi Bulgaristan’da da krize neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna müdahalesi için “savaş” ifadesini kullanmayı reddeden Savunma Bakanı Stefan Yanev'in görevden alınmasını isteyeceğini açıkladı.

Petkov, bugün düzenlenecek hükümet toplantısında Yanev'in görevden alınması teklifini gündeme getireceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da 5. gününe giren askeri operasyonu, Bulgaristan'da da eski yıllardan kalan bölünmenin yeniden gün yüzüne çıkmasına yol açtı. Ülkedeki birçok yetkili Rusya'ya karşı Ukrayna yönetimine destek verirken Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev'in medyada sürekli “savaş” ifadesini görmekten rahatsız olduğunu söylemesi tartışma yarattı.

Yanev'in görevden alınması için internette bir imza kampanyası da başlatıldı.

Bulgaristan Savunma Bakanı, geçen yıl ülkede ve Romanya'da NATO birliklerinin sayısının artmasına da karşı çıkarak bunun bölgede gerilimi artıracağını söylemişti.

Koalisyon hükümetinde yer alan Bulgaristan Sosyalist Partisi ise, Rusya'ya yönelik yaptırımlara itiraz etmişti.

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