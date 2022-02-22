Rusya’ya yaptırımları açıklayan Biden: Ağır bedel ödeyecekler

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına ABD'den sert yanıt geldi. Rusya'nın adımlarını 'işgalin başlangıcı' olarak yorumlayan ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yaptırımları açıklayarak Putin'e tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıması konusunda sert bir açıklama yaptı.

“ARTIK RUSYA BATIDAN FİNANSMAN ALAMAYACAK”

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını ‘işgalin başlangıcı’ olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

* Bu halk cumhuriyetlerini tanıma hakkını nereden buluyor? Kesinlikle uluslararası hukukun ihlalidir bu. 1 ay önce sayın Putin’in yüzüne karşı birlikte hareket edeceğimizin ifade etmiştim, eğer Ukrayna’ya saldırı olursa, bağımsız devletleri tanıdığını iddia ederse.

* Rusya’ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası’na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya’nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya batıdan finansman alamayacak.

“RUSYA BEDEL ÖDEYECEK, YAPTIRIMLAR ARTACAK”

* Yarından itibaren Putin’e yakın kişilere ve Putin’in aile üyelerine de yaptırım getireceğiz. Bu kişiler, Kremlin’in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar.

* Almanya ile birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık. Rusya bedel ödeyecek. Yaptırımlar artacak.

* Bugün Rusya, Belarus’tan güçlerini çekmeyeceğini söyledi. Ben de halihazırda Litvanya, Letonya ve Estonya’da birliklerin artırılmasına karar verdim. Biz kesinlikle savaşa girmek niyetinde değiliz ama ABD müttefikleriyle birlikte her bir karışı savunacaktır.

* Umarım Rusya, Ukrayna’ya bir saldırıda bulunmaz. Umarım ben yanılırım. Kiev dahil olmak üzere buraya kadar gitmez ve ilerlemez. Halihazırda Ukrayna çevresinde 100 binden fazla Rus askeri bulunmakta. Kuzeyden saldırı planlıyor olabilir, füzelerle aynı şekilde. Rus donanma gemileri şu anda Karadeniz’de. Füzeler ve deniz altlarıyla hareket etmekte, tıbbi ekipman sınıra yığılmakta.

“KAN DÖKÜLMESİNİ ARZULAMIYORUZ”

* Biz kan dökülmesine ihtiyaç duymuyoruz. Sayın ABD Dışişleri Bakanı bunlardan bahsetmişti. Askeri provokasyonların arttığını görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi de bu konuda toplandı. Şu anda sözde bağımsız halk cumhuriyetleri Rusya tarafından tanınmış durumda. Bu uluslararası hukukun açık ihlal edilmesi anlamına geliyor.

* Putin, parlamentosundan izin almaya çalışıyor. Bahaneler bulmaya çalışıyor. Bunların hiçbir gerekçesi olamaz. Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar önemli tehlike arz ediyor. Bunun sorumluluğu tamamen Rusya’ya aittir. Biz yanıt verirken elimizdeki tüm araçları kullanmak istiyoruz. Özgürlüğün savunması kendi memleketimizde de bedelleri olan konudur. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Sağlam adımlar atacağız. Yaptırımlarımızın Rusya ekonomisine olmasına, halkın üzerinde olmamasına çalışacağız.

“UKRAYNA’NIN VAROLMA HAKKINA DOĞRUDAN SALDIRDI”

* Temel petrol üreticileri ile çalışıyoruz. Amerikan halkı üzerinde en aza inmesini istiyorum. Attığımız her adımda ABD olarak müttefiklerimizle birlik içinde hareket ettiğimizi göstermeye çalıştık. Rus saldırılarına karşı birlik içinde hareket ediyoruz. NATO ittifakında birlik içindeyiz. Rusya’nın küresel istikrar ve barışa yönelttiği tehlikenin farkındayız.

* Bütün dünya Putin’in çarpıtılmış tarih anlatısını dinledi. Detaylarına girmeyeceğim Putin’in sözleriyle ilgili. Gerçek bir diyalog test etme niyetinde değil. Ukrayna’nın var olma hakkına doğrudan saldırdı. Bugün NATO üyesi olmaya çalışan devletlere saldırı yürütmüş oldu.

* Rusya burada saldırgan tutumu gösteren ülkedir. Zorlukların, sınamaların farkındayız. Milyonlarca insanın etkilenmesi söz konusu eğer tahliye edilmek durumunda kalırsa. ABD ve müttefikler diplomasiye açıklar. Tabii ki Rusya’yı söylemlerine göre değil icraatlerine göre değerlendireceğiz.

KREMLİN: PUTİN BASIN TOPLANTISINI İZLEMEDİ

Biden’ın konuşmasından sonra Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in basın toplantısını izlemediği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Biden’ın konuşması sırasında Putin’in toplantı yaptığını söyledi.

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