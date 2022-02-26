Rusya’yı protesto etmek için Rus votkaları raflardan çekildi

ABD ve Kanada'daki barlar ve likör mağazalarından Rus votkaları çekilirken, bir işletme sahibi de votkaları dökerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

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Fox News’in haberine göre; ABD ve Kanada’daki içki mağazaları, Başkan Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgalini protesto etmek için Rus votka stoklarını atmaya başladı.

Kanada, Ontario’da Maliye Bakanı Peter Bethlenfalvy, Eyalet İçki Kontrol Kurulu’na mağazaların Rus votkasını ve diğer alkollü ürünleri kaldırmasını emretti. Bethlenfalvy, “Ontario, Rus hükümetinin Ukrayna halkına karşı saldırgan eylemini kınamak için Kanada’nın müttefiklerine katılıyor ve federal hükümetin Rus hükümetine yaptırım uygulama çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu son derece zor dönemde Ukrayna halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İl genelinde yaklaşık 700 mağazadan ürünler kaldırılacak.

Ontario Liberal Parti lideri Steven Del Duca, “Ontario ve Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu, Putin’in müşterisi olmaya devam ederken gerçekten Ukrayna’nın yanında olduğunu söyleyemez” dedi.

Kanada’nın başka yerlerinde Manitoba, New Brunswick, British Columbia ve Newfoundland’daki mağazalar da benzer eylemlerde bulunuyor.

ABD’de, Kansas, Wichita’daki Jacob Liquor Exchange, 100’den fazla Rus votka şişesini raflardan kaldırmaya karar verdi ve bir kısmını da yere döktü. Şarap direktörü ve mağazanın ortağı Jamie Stratton Wichita’da KSNW-TV’ye verdiği demeçte, “Bence tüm dünya Rusya’nın görünürde bir sebep olmaksızın Ukrayna ile savaşta olduğunu artık biliyor. Sanırım bu, bizim yaptırımımız… Küçük olabilir, ancak her küçük şey bir fark yaratır” dedi.

Oregon’da bir barın sahibi ise tüm Rus votkasını dökerken kendini filme aldı. Pine Tavern’in sahibi Bill McCormick de verdiği demeçte şu şekilde konuştu: “Rusya sanki 1939’daymış gibi davranıyor ve Ukrayna’daki tüm gücüyle Avrupa’ya giriyor. Diğer ülkelere sıçraması konusunda çok endişeliyim.”

McCormick, dökülen votka yüzünden birkaç yüz dolar kaybedeceğini söyledi ama protestonun buna değdiğini belirtti.

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