SBK’nın ABD ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

Geçmişte Türkiye'ye iade edilmeyi tercih ettiğini söyleyen ve Avusturya'da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz, tutukluluk süresinin bitimine üç gün kala ABD ile anlaştı. Anlaşmanın temelinde, 500 milyon dolar değerindeki 8 lüks oteli yöneten, New York merkezli Digor Kapital LCC var.

Ali GÜLEN

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Avusturya’nın Wels Kenti‘nde tutuklu olan ve “ABD'ye iadesi” yönünde karar verilen Sezgin Baran Korkmaz, iade süreci öncesi ABD'li savcılarla uzun müzakere yürüttü. Bir yıl süren pazarlıklar sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırımları için “güvence“” verildi, siyasi yargılama olmayacağı belirtildi ve alacağı maksimum ceza netleştirildi.

Bunun üzerine ABD'ye iade konusunda, tutukluluğunun bir yılı dolmadan üç gün önce karar verildi. Üç sayfalık ilk karar da perşembe günü kendisine ve cezaevine gönderildi.

AVRUPA'DA ÇOK LÜKS 8 OTEL

SÖZCÜ'nün ulaştığı bilgilere göre, ABD'li savcılar ve Avusturya Adalet Bakanlığı arasında üç dilde (İngilizce, Almanca ve Türkçe) yazışmalar oldu ve tüm süreç Sezgin Baran Korkmaz tarafından takip edildi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'ye iade yönünde eğilim göstermesinde, Avrupa Mali Polisi- EUROPOL'un raporu etkin oldu. ABD'ye iade sürecinde önemli rol oynayan ise, ABD'nin New York Kenti'nde kurulu Digor Kapital LCC isimli şirketti.

Bu şirket, Sezgin Baran Korkmaz'a ait ve Avrupa‘daki 8 lüks oteli yönetiyor. Otellerin değeri, 472 milyon Euro, yani yaklaşık 500 milyon ABD doları.

EUROPOL: FİNANSMANI TEMİZ

Avusturya başsavcılığı, ABD'nin talebinin ardından, Europol'a otellerin finansmanını sordu ve “kara para ya da herhangi bir şekilde yasa dışı satın alma işlemi” olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Europol'dan gelen cevap, “Otellerin para kaynağı Avrupalı yatırım fonlarıdır. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu otellerin yönetiminde hisseleri var ve ana yatırımcıların tamamı Avrupa'da yerleşik köklü fonlar” şeklindeydi.

LÜKS OTELLER NEREDE?

Korkmaz'ın Avrupa'daki 8 otelinin 5 tanesi 5 yıldızlı ve üçü ise 4 yıldızlı. Otellerin ikisi İtalya'da. Biri Hilton, diğeri Marina. Yine Lugano'da 4 yıldızlı bir otel ile İtalya'nın Sardunya Adası'nda 18 delikli bir Golf sahası olan lüks oteli bulunuyor.

Korkmaz'ın Paris'te 5 yıldızlı başka bir oteli ile Avusturya'nın kayak bölgesi Kitzlbügel'de 4 yıldızlı, Tirol'de 5 yıldızlı ve İsviçre Saint Moritz'te 4 yıldızlı oteli var. Bunlar Avrupa yatırımları diye tanımlanıyor.

BİR YILDA 200 MİLYON EURO KAR ETTİ

Sezgin Baran Korkmaz'ın New York'taki şirketi Digor Kapital LCC'nin sermayesi veya sermaye benzeri kredi toplamı 417 milyon Euro. Şirket, 8 otelin tamamına, otellerin bankalara olan borçlarına garanti vererek sahip olmuş.

Otellerin bankalara borcu 472 milyon Euro. Şimdiki değerlerinin bundan daha fazla olduğu sanılıyor. Otelleri almak için 221 milyon Euro ödeyen Korkmaz, şirketin 2021'de kuruluşunun üzerinden bir yıl geçmeden 200 milyon Euro kazanç sağlamış görünüyor.

Korkmaz, bu 8 otelin her biri için ayrı bir şirket kurmuş ve şirketlerin üzerinde de, doğum yeri olan Digor'un adını taşıyan Digor Kapital LCC bulunuyor. Digor Kapital LCC'nin ayrıntılı ortalık yapısı ise gizli.

UÇAĞI SATILMADI, BORCUNU ÖDEDİ

Öte yandan Korkmaz'ın icra yoluyla satıldığı öne sürülen siyah renkli özel uçağı ile ilgili de yeni bilgiler geldi.

Avusturya'daki mahkeme dosyasına giren son bilgilere göre TC YAA kuyruk numaralı “Digor” adlı uçağın borçları SBK Holding tarafından ödendi ve haciz kaldırıldı.

Haczin kaldırıldığına ilişkin Bakırköy İcra Dairesi'nin 27 Mayıs 2022 tarihli yazısı, Korkmaz'ın avukatları tarafından hem Avusturya, hem de ABD makamlarına verildi.

KORKMAZ'A MEKTUP YAĞDI

Avusturya'nın Wels kenti tutukevinde bir yıldır gözaltı hapsinde olan Sezgin Baran Korkmaz‘a, 1350'ye yakın mektup geldiği öğrenildi.

İlk 90 mektuptan sonra, “dosyada delil karartma şüphesi olmadığı” için, mektup akışına izin verildiği belirtiliyor. Avusturya Adalet Bakanlığı kaynakları ve ABD'li makamlardan alınan bilgilere göre, EUROPOL'un yazısının ardından, ABD makamlarının verdiği güvenceler, gözaltı sürecinde Korkmaz'ı rahatlattı.

TÜRKİYE'YE İADE BİR KOZ MUYDU?

Korkmaz'ın, New York'taki şirketini yönetmesi diğer işlerinden daha önemli görünüyor. Başlangıçtaki belirsizlikler nedeniyle “Türkiye'ye iadeyi istiyorum” diyen ve bu kozu kullanan Korkmaz'ın, ABD'den güvenceler aldıktan sonra, uzun süre hapis yatmayacağını gördüğü için “ABD ile pazarlığa oturduğu” yorumları yapılıyor.

Pazarlıklar, Avusturya Adalet Bakanlığı'nın sürece dahil olmasıyla da yürütüldü ve sonuçta, ABD'ye iade yönünde karar çıktı. Şu anda Korkmaz ile ABD arasında “iadeye ilişkin son pürüzler” görüşülüyor. Bu pürüzler giderilirse Korkmaz'ın, iade kararına itiraz etmeyeceği sanılıyor.

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