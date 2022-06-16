Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘öncelikli’ iade edileceği ülke belli oldu

Avusturya Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz'ı ABD'ye iade ediyor. Gerekçenin, ABD'nin talebiyle tutuklanması, siyasi yargılama olmayacağının garantisi ve alacağı cezanın bilinmesi olduğu aktarıldı. Korkmaz‘ın 10 gün içinde itiraz hakkı bulunduğu ifade edilirken, iade sürecinin de 1 ay olduğu öğrenildi.

Ali GÜLEN

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Avusturya Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın, öncelikli olarak ABD’ye iadesine karar verdi. Karar, Türkiye‘nin Viyana Büyükelçiliği, ABD tarafı ve Korkmaz’ın kaldığı cezaevine bildirildi. Ayrıntılı kararın da cuma ya da pazartesi günü taraflara iletilmesi bekleniyor.

İADE SÜRECİ NASIL OLACAK?

İade sürecinin en fazla bir ayda tamamlanması bekleniyor. Korkmaz itiraz etmez ya da itirazı reddedilirse, tutuklu olarak ABD’ye götürülecek. ABD’den ‘siyasi yargılama olmayacak. Maksimum cezanın infaz sınırı 5-6 yıl olacak’ güvencesi alan Korkmaz, ABD‘ye iadeden yana tavır almaya baslamıştı.

İŞTE İADE GEREKÇELERİ

Bakanlığın üç sayfalık iade kararında şu ifadeler yer aldı:

* “Korkmaz, ABD’nin iade talebiyle yakalandı. Kendisine, siyasi bir yargılama olmayacak güvencesi verildi. Ayrıca tüm suçlamalardan ceza alsa bile, bu ceza maksimum 15 yıl olabilir. Ortalama cezanın ya da maksimum infazının yaklaşık 5 yıl olması tahmin ediliyor.”

Bu karara karşı Korkmaz’ın 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

KARAR BUGÜN BİLDİRİLDİ

Kararın bugün saat 14.00‘ten sonra bildirildiği öğrenildi. İade gözaltılarında maksimum süre 1 yıl olduğu için, Korkmaz‘la ilgili kararın önümüzdeki hafta başına kadar verilmesi gerekiyordu.

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