Sığınmacıları Türkiye’ye geri iten Yunanistan’dan ‘kölelik’ uygulaması

Yunanistan’ın sınırdaki sığınmacıları Türkiye’ye geri itme uygulaması tartışma yaratmaya devam ederken, bölgede yürütülen bir araştırma Yunanistan’ın göçmen karşıtı uygulamaları sonucu sınırdaki sığınmacıların içinde bulunduğu koşullarla ilgili korkunç gerçeği ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki binlerce sığınmacıyı “geri itmesi” uluslararası alanda tepkilere yol açarken Avrupa'nın önde gelen yayın kuruluşları tarafından bölgede yapılan bir araştırmada, bazı sığınmacıların “geri itme” uygulamasına katılmaya zorlandığı belirlendi.

İngiliz Guardian gazetesi, Yunan polisinin bazı sığınmacıları diğerlerini Türkiye'ye geri itme faaliyetlerine katılmaya zorladığını yazdı. Sınırda mahsur kalan Suriyeli ve Faslı 6 sığınmacı, Yunanistan'ın kendilerini geri itme uygulamalarında “köle olarak” kullandığını söyledi. Yunanistan'da bir ay kalma karşılığında diğer sığınmacıları Meriç Nehri'nde Türkiye'ye geri götürmeye zorlandıklarını belirten 6 kişi, Yunan polisinin sınırda sığınmacılara nasıl saldırdığını ve eşyalarını yağmaladığını da anlattı.

GERİ İTME UYGULAMALARI GİDEREK SERTLEŞİYOR

Guardian, Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel ve ARD Report München'in ortak araştırmasına göre, 6 kişi Consolidated Rescue isimli Facebook grubuna yaşadıklarını anlattı. Bu grupta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Sınırı açtık” açıklamasını yaptığı ve binlerce sığınmacının sınıra yığıldığı Mart 2020'den bu yana Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye geri itme uygulamalarının hızla arttığı ve sertleştiği görüldü.

Yunan hükümeti, ülkenin sığınmacılara karşı “adil” bir politika uyguladığını savunarak eleştirileri reddediyor. Ancak uluslararası basına konuşan görgü tanıkları ve bazı Yunan görevliler, sığınmacılardan bazılarının geri itme faaliyetlerinde zorla kullanıldığını doğruladı.

‘YUNANLAR, TÜRK GÖREVLİLERLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR’

Yunan polisinin sistematik baskısına maruz kaldığını anlatan Suriyeli Basel, üç aydır kendisi gibi Yunanistan'a sığınmaya çalışan kişileri Türkiye'ye dönmeye zorladığını söyledi. Yunan polisinin kendisini işbirliği yapmazsa hapse atmakla tehdit ettiğini ifade eden Basel, gündüzleri bir evde hapis kaldığını ve geceleri diğer sığınmacıları “Türkiye'ye geri ittiğini” kaydetti. Suriyeli adam, bu iş için para almadığını ama geri ittiği sığınmacıların eşyalarına el koymasına izin verildiğini anlattı.

Basel, Yunan polisinin Türk sınır görevlileriyle karşı karşıya gelmemek için kendilerini aracı olarak kullandığını da ifade etti.

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