Siz misiniz, Gri Pasaport işini bozan!.. Konsolos çifti, konsolosluğa almadılar

Türkiye’den Almanya’ya insan kaçırma yolu olarak kullanılan Gri pasaport sahtekarlığını ortaya çıkaran Muavin Konsolos Mehmet Fidan ve eşi Muavin Konsolos Güler Fidan, görev yaptıkları Hannover Başkonsolosluğu’na alınmadı.

Ali GÜLEN

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden, Gri pasaport verilerek Hannover'e gönderilen kaçakları tespit edip Ankara'ya bildirilen ve o günden beri gün yüzü görmeyen konsolos çift, Ankara'ya geri çağrılma kararı nedeniyle gittikleri konsoloslukta kapıda kaldı.

EŞYALARI YAN KAPIDAN…

Diplomatik pasaportu bulunan, 37 yıllık Dışişleri personeli Mehmet Fidan'a, ‘görevden el çektirildikleri gerekçesiyle’ özel eşyalarını gelip alması söylendi.

Fidan ve eşi konsolosluğa geldiklerinde ise normal kapıdan içeri alınmadılar ve yan tarafta bulunan yabancılar ile Suriyeliler'in işlem yaptırdığı yere yönlendirildiler.

Yol parası alamayan, devir teslim yapamayan çift, yönlendirildikleri alanda diplomatik pasaportlarını göstererek kişisel eşyalarını almaya çalıştı.

DEVLETİN DÜŞTÜĞÜ DURUM…

Mehmet-Güler Fidan, “Gri pasaport olayını ortaya çıkardık diye bunlar başımıza geliyor. Devletimizin düşürüldüğü duruma bakın. Asker kaçağı birini ortaya çıkarmıştım. Konsoloslukta çalışıyordu. Şimdi o Musa Seyyar isimli şahıs içeride çalışıyor, biz içeri giremiyoruz“ diye konuştu.

Mehmet Fidan, yaşı itibariyle kısa süre sonra emekliye ayrılabilecek. Ancak son bir yılda başlarına gelen olaylar nedeniyle Fidan çifti hem yıprandı hem de çeşitli sağlık sorunları yaşadı.

Yaklaşık bir yıl önce merkeze çekilme kararı verilen çift, bu aya kadar yol parasını da alamadığı için bir işlem yapamadı.

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