Skandal enişte istifaya direniyor

Türk eşi Zübeyde Temizel'e kıyak yapmak, sosyal yardım kuruluşundan seçim yardımı almak ve "cinsiyetçilik“ ile suçlanan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, yine "istifa etmem“ dedi. Kendi partisi SPD bile istifasını isterken, Feldmann’ı iktidarda tutan koalisyon ortakları güvensizlik oylamasına hazırlanıyor.

Ali GÜLEN

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Almanya’da kendisinden 29 yaş küçük Zübeyde Temizel ile evli olan, iki yıldır ayrı yaşayan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann (63), bugün basının karşısına çıktı ve kendi partisi SPD’nin çağrısına rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.

Sosyal yardım kuruluşu AWO'dan Türk eşi Temizel’e yüksek maaş bağlanması, pahalı araç tahsis edilmesi, seçimde AWO'dan maddi destek sağlandığı iddiaları soruşturulurken, buna her geçen gün yenisini ekleyen ve skandallar abidesi olan Feldmann direniyor.

SON SKANDALI; CİNSİYETÇİLİK

Hakkında savcılığın “yolsuzluk ve kayırmacılık“ soruşturması açtığı Feldmann, Eintracht Frankfurt'un şampiyonluğunun ardından uçakta hosteslere, “Uçuş personeli olan sizleri görünce hormonlarım kontrolden çıkıyor“ dediği için ayrıca, “cinsiyetçilik“ ile suçlanmaya başladı.

Kendi partisi SPD'nin de istifasını istediği Feldmann'ın bu direnişi, “İki yıllık maaşı ve sonunda tazminatı bırakmak istemiyor“ şeklinde yorumlanırken, bazı siyasiler de, “Halen Frankfurt halkının 2018'de olduğu gibi arkasında olduğuna inanıyor. Gerçeklerle bağı koparmış vaziyette“ diyor.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI GELİYOR

Frankfurt Belediye Meclisi'nde SPD, Yeşiller, Liberaller ve VOLT koalisyonu var ve Feldmann da başkanlığını sürdürüyor. Şimdi Liberal Parti (FDP) güvensizlik oylaması isteyecek. Yeşiller de aynı görüşte.

FDP adına SÖZCÜ'ye açıklama yapan Yankı Pürsün, “48 imzalı dilekçe ile süreç başlayacak. Belediye Meclisi'nde 3'te 2 çoğunluk lazım. SPD, zaten istifasını istiyordu. Buna destek vereceğini düşünüyoruz. Dilekçeyi haziran ya da temmuzda verebiliriz“ dedi.

Pürsün, sonraki sürecin ise şöyle işleyeceğini belirtti:

“Eğer çoğunluk sağlanır ve görevden alınma yönünde karar çıkarsa, bunu bir hafta içinde onaylaması gerekiyor. Onaylamazsa, Frankfurt halkının oyuna sunulacak. Tüm bu süreç SPD'ye büyük zarar verecek. Feldmann da sanırım bu sürece güveniyor”

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