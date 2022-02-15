Sosyal medya fenomeni kardeşini öldüren ağabey 6 yıl sonra serbest

Pakistan'da yaptığı paylaşımlarla gündem olan sosyal medya fenomeni 26 yaşındaki Qandeel Baloch'un 2016 yılında vahşice katledilmesinin ardından bugün cinayetin sanığı ağabeyi cezaevinden salıverildi.

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Pakistan’da sosyal medya fenomeni 26 yaşındaki Qandeel Baloch’i boğarak öldüren ağabeyi, cezaevinde kaldığı 6 yılın sonunda annesi tarafından affedildiği için serbest bırakıldı.

Baloch, Pakistan’ın Kim Kardashian’ı olarak ünlenmiş ve ülkenin muhafazakar yapısına ‘uygun olmayan’ Instagram paylaşımlarıyla ünlenmişti.

26 yaşındaki Baloch, 2016 yılında erkek kardeşi Muhammed Waseem tarafından boğularak öldürülmüş daha sonra Waseem tutuklanmış ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Waseem, kardeşini öldürdükten sonra ‘onu tahammül edilemez bulduğunu ve cinayetten pişmanlık duymadığını’ söyleyerek de tepki çekmişti.

‘ANNESİ ONU AFFETTİ’

Waseem, 2019 yılında ömür boyu hapis cezasına itiraz etti ve bugün Multan kentindeki bir mahkeme, mahkumiyetinin sonlandığını açıkladı.

Avukatı Sardar Mehboob, Waseem’in annesi Anwar Mai’nin de mahkemede kendisini affettiğine dair bir ifade verdiğini, ancak mahkemenin kararında annenin ifadesini dikkate alıp almadığının net olarak bilinmediğini söyledi.

Mehboob, Waseem’in ‘tamamen beraat ettiğini’ söyledi. Mahkeme kararı henüz kamuoyuna açıklanmadı, ancak hükümet savcısının beraat kararını onayladığını belirtildi.

Waseem, 2016 yılında düzenlenen bir basın toplantısında, 26 yaşındaki kız kardeşini sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle boğduğunu itiraf etmişti.

2016 yılından beri dava ülkedeki gündemini korurken, korkunç cinayetle ilgili beraat kararının çıkmasının ardından sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.

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