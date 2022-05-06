Soyguncular, gurbetçilerin hesaplarına göz dikti

Gurbetçilerin Türkiye’deki gelirlerine göz diken soyguncular, Google Payment aracılığıyla hesapları boşaltmaya başladı. Hanau’daki Yıldırım çiftinin hesabından tam 225.000 TL çekildi veya harcama yapıldı. Emekli maaşının yattığı Ziraat Bankası ise gurbetçiyi suçladı. Başka mağdurlar da var.

Ali GÜLEN

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Almanya'nın Hanau kentinde yaşayan Yıldırım çifti, Google Pay aracılığıyla düzenli olarak üç yıl boyunca soyuldu. Türkiye'deki Ziraat Bankası'na her ay yatan maaşları çiftten önce çekildi veya bir şekilde alışverişlerde harcandı. Üç yıl boyunca emekli maaşları düzenli olarak çekilen çiftin zararı 225.000 TL.

MAAŞLAR ZİRAAT'E YATIYORDU

Kamil ve Miyase Yıldırım çifti, Almanya'da 45 yıl çalıştıktan sonra “Biraz da rahat edelim” diye Türkiye'den emekli oldu. Maaşları da Ziraat Bankası'nın Ankara'daki bir şubesine yatmaya başladı.

Bilgisayarla hiç işleri olmayan, hatta banka kartlarını bile üç ayda bir kullanan çiftin hesabını ve şifresini ele geçiren kişiler, Google Payment aracılığıyla paraları çekmeye başladı. Google Payment, hesap sahiplerinden daha hızlıydı ve maaş yatar yatmaz ya parayı nakit çekiyorlardı ya da harcama yapılıyordu.

HESABI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Corona nedeniyle uzun süre Türkiye'ye gidemeyen Kamil Yıldırım, Frankfurt'taki Ziraat Bankası'ndan arada bir maaşını euro olarak çekiyordu. Ancak, son bir yılda kendi maaşının ve eşinin maaşının çok düştüğünü gördü. Önce “Euro fırladı, TL karşısında bizim para düştü“ diye düşünen Yıldırım, daha sonra eşinin çekebildiği maaşın 50 Euro'lara kadar, yani yaklaşık 750 TL'ye indiğini görünce şok oldu.

Corono yasakları bitince soluğu Ankara'da aldı ve orada hayatının ikinci şokunu yaşadı. Hesaplarındaki paralar birileri tarafından boşaltılmıştı. Her ay para çekilmiş, Türkiye’de harcama yapılmış ve 225.000 TL buhar olmuştu.

GÜVENLİK AÇIĞI OLABİLİR

Ankara Yenimahalle Şubesi'ne dilekçe veren ve Google Payment ile hesaplarını boşaltanların izinin bulunmasını isteyen çifte iki aydır bir cevap verilmedi.

Frankfurt'taki Ziraat Bankası'na giden çift, bir de fırça yediklerini, “Çocukların yapmıştır belki” diyerek azarlandıklarını söyledi. Küçük çocuğu ya da Türkiye'de hesabı bilecek kimsesi olmayan çift, “Yıllardır zor işlerde çalışarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Yapanlara haram olsun. Türkiye'de savcıları, emniyeti göreve çağırıyoruz. Bankadan tek ses yok” dedi. Banka, güvenlik açığı olup olmadığı ve çiften zararının nasıl karşılanacağı konusunda da bir açıklama yapmadı.

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Benzer şekilde, bir çok gurbetçinin maaşının boşaltıldığı ya da harcama yapıldığı belirtiliyor. Frankfurt'taki T.A. isimli bir gurbetçi de, maaşının Google Payment aracılığıyla ABD'den birileri tarafından kullanıldığını söyledi ve şikayetçi oldu. Türkiye’den de çok sayıda kişinin bu konuda mağdur olduğu ve hatta online gruplar oluşturarak çözüm aradıkları öğrenildi.

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