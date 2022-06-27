Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile yaşanan krize değindi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Stoltenberg, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında yapılacak toplantıya ilişkin “Amaç elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un Madrid’de bir araya geleceğini belirtti. Stoltenberg, yapılması planlanan bu toplantının amacının ilerleme kaydetmek olduğunu belirterek, “Bu toplantının amacı elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım başvurusu tarihi bir karardır. NATO’yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinde istikrara katkıda bulunacak bir şey olacaktır. Yani amaç ilerleme sağlamaktır.” dedi.

“TÜRKİYENİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ”

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye’nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade ederek, “Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurusu yapmasının ardından, ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalıştık. Aynı zamanda müttefiklerin ve bu durumda Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile son haftalarda diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Başkan Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson’un yarın Madrid’de görüşeceklerinden dolayı çok memnunum” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri ayrıca NATO’nun yüksek hazırlık seviyeli kuvvetlerinin sayısını 300 binin üzerine çıkarılacağını da açıkladı. NATO’nun ani müdahale kuvvetinin yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Yunan basını yazdı: NATO Zirvesi'nde Erdoğan'dan sürpriz talep

İlginizi Çekebilir Kritik NATO Zirvesi öncesinde gözler Türkiye'de

İlginizi Çekebilir Stoltenberg'den NATO krizi ile ilgili açıklama