Suriye’nin kuzeyindeki muhalif örgütler, Türkiye’nin arabuluculuğuyla ateşkes için anlaştı

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyon hazırlıkları tartışma yaratmaya devam ederken Suriye’nin kuzeyinde önemli bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplar arasında son dönemde yaşanan şiddetli çatışmaların Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkesle sona erdiği bildirildi.

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif grupların dün ateşkes için anlaştığını aktardı. Reuters'a konuşan muhalifler, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'na bağlı Felak el Şam, Levant Cephesi, Ceyş-ül İslam ve Ahrar-uş Şam örgütleri arasındaki çatışmaların sona ermesi için arabuluculuk yaptığını aktardı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENMİŞTİ

Bu gruplar arasında son dönemde artan çatışmalarda cumartesi günü Halep'in kuzeybatısındaki El Bab kentinde en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Çatışmalar nedeniyle İdlib'in önemli bölümünde kontrolü elinde tutan Heyet-i Tahrir'uş Şam örgütü de, Suriye Milli Ordusu'nun bulunduğu bölgede militanlarını konuşlandırmıştı.

Tarafların geri çekilmesiyle sonuçlanan ateşkes anlaşması, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunun tartışma yarattığı bir döneme denk geldi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon yapması gündemdeyken bölgede muhalif örgütler arasındaki şiddetli çatışmalar endişe yaratıyordu.

“TERÖRİSTLER, OPERASYON ODASI KURDU”

ABD merkezli medya kuruluşu Al-Monitor'da geçen hafta yer alan haberde, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı Suriye'deki terör örgütlerinin, Rusya ve İran'ın desteğiyle bir operasyon merkezi oluşturduğu öne sürülmüştü.

Omurgasını terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG/PYD'nin oluşturduğu ve sırtını ABD'ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri'nden bir isim Al-Monitor'e “Bu operasyon merkezini oluşturan ülkeler Rusya, Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor” demişti.

Rusya ve İran’ın yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyen ABD de Türkiye’nin olası operasyonuna karşı açıklamalar yapmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, Türkiye’nin olası harekâtına imkanlar dahilinde askeri yanıt vermekten çekinmeyeceklerini söylemişti.

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