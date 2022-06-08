Suriye’ye operasyon gündemdeyken, ABD’den skandal paylaşım

Son haftalarda Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenleme sinyali vermesi sonrasında dün gece şaşkına çeviren bir görüşme ABD ile omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye dayandıran Suriye Demokratik Güçleri'nden geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon düzenleneceğine dair açıklamalar uluslararası kamuoyunda konuşulmaya devam ederken şaşırtıcı bir gelişme yaşandı…

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Yakın Doğu İlişkileri’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev alan Ethan Goldrich, omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu ve sırtını Washington’a dayayan Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Geçici Hükümeti’nin Başbakanı Abdulrahman Mustafa ile bir araya geldi.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir askeri operasyon sinyali vermesinden sonra, Rusya ve ABD böyle bir operasyona karşı olunduğunu açıklamış ve gelişmeleri yakından izlediklerini duyurmuştu. Omurgasını terör örgütlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri de, Şam yönetimi ve Beşar Esad ile iş birliği yapılabileceğini ima ederek, “Şam yönetimi Türkiye’ye karşı hava sahasını korumalı” açıklamasını yapmıştı.

“SDG’YLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM”

Goldrich’in yaptığı görüşmenin detayları bugün Twitter’dan paylaşıldı. ABD’nin Suriye temsilciğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan metinde, “Goldrich dün Suriye Demokratik Güçleri liderleriyle görüştü ve ateşkesin önemine vurgu yaparak, Suriye’nin kuzeydoğusundaki istikrarın devamı için adımlar atılması gerektiğini söyledi” denildi.

Açıklamada, “ABD, IŞİD’le devam eden mücadele Suriye Demokratik Güçleri’yle iş birliği yapmaya bağlılığını hatırlattı” denildi.

Öte yandan Goldrich’in ayrıca Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile de görüştüğü belirtildi. Bu görüşmenin fotoğrafı da kamuoyu ile paylaşılırken görüşmede Suriye’deki krize yönelik siyasi bir çözüm bulunması gerektiği de belirtildi.

2013’te Türkiye destekli Suriye Ulusal Koalisyonu İstanbul’da kurulmuştu.

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