Suudi Arabistan’dan Biden’a yanıt: ABD’nin de hataları oldu

Suudi Arabistan’ı ziyaret eden ABD Başkanı Biden’ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları Riyad’da rahatsızlık yarattı. Reuters’a açıklama yapan bir Suudi yetkili, görüşmede Prens Selman’ın Biden’la görüşmesinde ABD’nin de Irak işgali gibi hatalar yaptığını söylediğini aktardı. Yetkiliye göre Selman, Biden’a “başka ülkelere çeşitli değerleri dayatmanın geri tepeceğini” söyleyerek ABD’yi eleştirmiş.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden'ın tartışma yaratan Suudi Arabistan ziyareti devam ederken, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Biden'ın açıklamalarına Suudi Arabistan'dan yanıt geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesinin ardından insan hakları konusunda sert sözlerle eleştirdiği Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Biden’ın bu adımı ülkesinde büyük tepkilere yol açtı. Cinayetle ilgili “Hesap soracağız” açıklamasının üzerinden çok zaman geçmemişken Suudi Arabistan’a giden Biden, dün görüştüğü Suudi Veliaht Prensi Muhamemd bin Selman'a, Kaşıkçı cinayeti konusunu doğrudan sorumlu olduğunu düşündüğünü söylediğini anlatmıştı. Biden, Prens Selman’ın Kaşıkçı cinayetinden kişisel olarak sorumlu olmadığını savunduğunu, ancak kendisinin bu düşüncede ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

SELMAN, IRAK İŞGALİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Konuyla ilgili Suudi Arabistan yönetiminden de bir açıklama geldi. Reuters'a açıklama yapan bir Suudi yetkili, görüşmede Prens Selman'ın Biden'a Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi hataları engellemeye çalıştığını, ancak ABD'nin de Irak gibi konularda hatalar yaptığını söylediğini aktardı.

Prens'in Biden'a “başka ülkelere çeşitli değerleri dayatmanın geri tepeceği” uyarısında bulunarak ABD'yi üstü kapalı olarak eleştirdiği de kaydedildi. Selman'ın görüşmede Irak'taki ABD işgalini, işkencelerle bir dönem gündemden düşmeyen Ebu Gureyb cezaevini ve geçen ay İsrail ateşinde öldürülen Filistinli gazeteci Şirin ebu Akleh'i de gündeme getirdiği belirtildi.

BIDEN: ORTA DOĞU’DAN AYRILMAYACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Biden, bugün Suudi Arabistan ziyaretinin ikinci gününde Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak heyetlerinin katıldığı zirvede yeni açıklamalar yaptı. Biden, ABD'nin Orta Doğu'da aktif bir ortak olmaya devam edeceğini belirterek bölgede Rusya, Çin ya da İran'ın doldurabileceği bir boşluk bırakmayacaklarını yineledi.

Biden, Cidde'deki temasları kapsamında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi. İki lider, terör örgütü IŞİD'in yeniden güç kazanmasını engellemek için Irak ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonun devam ettirilmesini konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

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