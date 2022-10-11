Tayland’da anaokulu saldırısında ölenler için resmi cenaze töreni

Tayland'da geçen hafta bir anaokuluna düzenlenen ve 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenler için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Tayland’da 6 Ekim’de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda ölenler için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesindeki çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22’si çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişi. Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb’ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söylemişti.

2 ila 5 yaşındaki çocukların bulunduğu bakımevindeki saldırıda hayatını kaybeden çocukların büyük bir kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın, yoldan geçenlere rastgele ateş ettiğini belirtmişti. Olay, tek saldırgan tarafından yapılan bir katliamda en çok çocuğun hayatını kaybettiği saldırı olarak değerlendiriliyor

Saldırıda hayatını kaybedenler için Nong Bua Lamphu eyaletine bağlı Nong Bua Lam Phu kasabasındaki bir tapınakta gerçekleştirilen törene Başbakan Prayut Chan-o-cha da katıldı. Törende, ölenlerin ailelerinin yanı sıra çok sayıda yetkili, keşişler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Öte yandan saldırının ardından Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri arasında kişi başına en fazla ateşli silahın düştüğü Tayland’da, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasına yönelik tartışmalar gündeme geldi. (AA)

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