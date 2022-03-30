Tayvan: Ukrayna’daki fiyaskodan ders alan Çin işgal planını erteledi

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ağır kayıplar verdiği belirtilirken, Rusya'nın yakın müttefiki Çin’in de Ukrayna'dan ders alarak Tayvan’ı işgal planını bir süre rafa kaldırdığı iddia edildi. Tayvanlı yetkililere göre Çin, Rus ordusunun açıkları üzerinde çalışarak kendi ordusunu geliştirmeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri başarısızlıklarının Çin'i de Tayvan'a yönelik olası işgal kararını gözden geçirmeye yönelttiği iddia edildi.

Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Çen Ming-tong, “Ukrayna'daki fiyaskodan ders alan Çin savaş açmanın kolay olmadığını anlamış olmalı” diyerek Çin'in muhtemelen 2026'ya kadar Tayvan'a saldırmayacağını söyledi. Tayvan'ın son yıllarda askeri kapasitesini artırdığını kaydeden Çen, “Çin, Rusya'nın açıkları üzerinde çalışarak ordusunu geliştirmek isteyecek. Eğer bize savaş açarsa bu büyük bir savaş olur. Tayvan, tüm olasılıkları gözeterek Çin'in niyetlerini değerlendirmeli” dedi.

Çin'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Tayvan, daha önce Çin'in 2025'e kadar adayı işgal etmesini beklediğini belirtmişti. Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-çeng, geçen ekimde yaptığı açıklamada Çin ile askeri ilişkilerinin son 40 yılın en gerilimli ve kötü seviyesinde olduğunu söylemişti.

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali de Tayvan’ı alarm durumuna geçirmişti. Tayvan'ın Çin anakarasına bağlanması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkeyi 2050'ye kadar birleştirerek güçlendirme planının en önemli ayaklarından biri olarak görülüyor. “Tek Çin” ilkesini benimseyen Çin, halihazırda Tayvan'ı ülkenin bir parçası olarak görüyor. Rusya'nın yakın müttefiki olan ülke son dönemde ordusunu modernize etmek için büyük yatırımlar yapıyor.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, daha önce Tayvan'ın Çin'le gerilimi artırmak için Ukrayna'daki savaşı kullandığını belirtmişti.

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