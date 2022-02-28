Türkiye ile ABD arasında Rusya-Ukrayna görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konuşuldu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.

Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. (DHA)

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