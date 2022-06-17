Türkiye ile İsveç arasında kriz yaratan siyasetçi bu sefer şaşırttı: Ona güveniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadesini istediği İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh yine ülkenin gündeminde... Terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek olunması karşılığında İsveç hükümetinin düşmesini engelleyen siyasetçinin kritik bir oylama öncesinde yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya üye olmak için sıraya giren İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci, Ankara’ya takılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütlerine ev sahipliği yaptığını açıklamış ve somut adımlar atılmadığı sürece bu iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı teröristlerin iadesini isterken bunlar arasında İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh de yer alıyordu.

Geçmişte terör örgütleriyle içli dışlı bir pozisyonda olan Kakabaveh’in bağımsız olması ve İsveç parlamentosundan geçecek kararlarda kritik bir önemi olması ise Stockholm hükümetinin adeta elini kolunu bağlamıştı. Öyle ki geçen haftalarda yapılan ve Adalet Bakanı Morgan Johansson için yapılan güvensizlik oylamasında hükümete destek vermişti. Bu oylama öncesinde İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, eğer aleyhte oy çıkarsa kabinesiyle birlikte istifa edeceğini duyurmuştu. Fakat Kakabaveh, oylamada Andersson ve Johansson’a destek vermiş ve İsveç’te hükümet bu oylamadan sağlam çıkmıştı.

“İNANCIM BÜYÜK”

O dönemde Kakabaveh’in İsveç hükümetinden terör örgütlerine destek çıkılması konusunda bazı sözler aldığı da açıklanmıştı. Bu sözlerin detayları kapalı kapılar ardında kalırken bugün İsveç’te yeni bir oylama heyecanı var. İsveç parlamentosu bugün yeni bütçeyi görüşecek. Bu oylamada da taraflar arasında eşitlik devam ederken, Kakabaveh’in oyu ise kritik bir öneme sahip.

Hükümet bütçe değişikliğini öngören yasa tasarısını parlamentoya getirirken Ekonomi Bakanı Mikael Damberg, İsveç medyasına konuştu. Damberg, “Kakabaveh’in bize destek çıkacağını düşünüyorum. Onunla ayrı bir müzakere yapmadık. Onun bize destek vereceğine dair büyük bir inancım var” dedi.

TÜRKİYE KARŞITI TALEPTE BULUNMUŞTU

Kakabaveh bu oylama öncesinde, “Hükümetin ekstra sağlık bütçesi değişikliği tasarısını sadece İsveç’in Türkiye’ye silah ihracatını durdurmasını garanti etmesi durumunda destekleyeceğim” demişti.

Ankara da İsveç’ten NATO’ya üyeliğin onaylanması için silah ambargosunun kaldırılmasının da aralarında olduğu bazı taleplerde bulunmuştu.

Damberg, “Ben Emine’yi tanıyorum ve cinsiyet eşitliği konusuna çok dahil olmuş biri. Bu bütçe cinsiyet eşitliği için büyük bir adım. Kakabaveh’in talepleri ile ilgili bir müzakere yok” dedi. İsveç medyasının ulaştığı Kakabaveh ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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