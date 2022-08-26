Türkiye-İsveç ve Finlandiya heyetleri bir araya geliyor

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, bugün yapılması planlanan İsveç-Finlandiya-Türkiye yetkililerini bir araya getirecek zirveyle ilgili konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’ten yetkililerin, bugün Finlandiya’da iki ülkenin NATO’ya katılım sürecini değerlendireceğini ve Türkiye’nin güvenlik endişelerinin ele alınacağı duyuruldu.

Reuters’ın haberine göre, üç ülkeden yetkililer bugün İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı kapsamında Türkiye ile imzalanan mutabakatı görüşecek.

Haavisto’nun devlet sekreteri Jukka Salovaara, Finlandiya merkezli yayın kuruluşu YLE’ye verdiği demeçte, “Bu bir güvenlik meselesi. Türkiye’nin üst düzey yetkililerinin hangi saatte nerede olduğunu söylersek, oldukça dikkatsiz davranmış oluruz.” dedi.

‘İŞBİRLİĞİ HEDEFLERİ BELİRLENECEK’

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, daha önce yaptığı açıklamada, yetkililer arasındaki ilk toplantının temaslar kurmayı ve üç ülkenin Haziran sonundaki NATO’nun Madrid zirvesinde bir mutabakat zaptı imzalayarak kabul ettiği işbirliği hedeflerini belirlemeyi amaçlayacağını söylemişti.

İki İskandinav ülkesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak NATO üyeliği için başvurmuş ancak Türkiye, iki ülkeyi ‘terör örgütleri misafirhanesi’ olmakla suçladığı için bu başvuruyu reddetmişti. Daha sonra üç ülke arasında bir mutabakata varılmıştı.

İlginizi Çekebilir Kosova-Sırbistan gerilimi... NATO'dan müdahale uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir İsveç'te terör örgütü PKK tartışması büyüyor

İlginizi Çekebilir Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gözyaşlarına boğuldu