Türkiye’de ekonomik kriz içindeki velilerin halini Çin medyası böyle gördü

Türkiye'de okulların açılmasına geri sayım başlarken, Çin medyası dikkat çekici bir haber yaptı.

Sozcu.com.tr

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Enflasyonun rekor seviyelere ulaşması, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ile birlikte yaşanan ekonomik kriz uluslararası kamuoyunun gündeminde…

Türkiye’deki krizi yakından izleyen ABD ve Avrupa medyasının yanı sıra Çin medyası da dikkat çekici bir haber yayınladı. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın hazırladığı haberde, okul zili çalmadan önce Türkiye’deki velilerin yaşadığı zorluklar mercek altına alındı.

Haber ajansına konuşan 39 yaşındaki Aynur isimli bir veli iki çocuğu olduğunu ve bu yıl kırtasiye alışverişi yapmanın çok ciddi bir yük olduğunu söyledi. Ankara’nın Kızılay semtinde konuşan Aynur, “Geçen yıla göre fiyatlar aşırı yüksek. Okula gidecek iki çocuğumuz var ve bu bizim bütçemize gerçekten yük oluyor. Her şeyin fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 artmış ve biz de sadece zorunlu şeyleri alıyoruz” dedi.

Gelecek hafta 18 milyon çocuğun okula başlayacağına dikkat çekilirken, “Bu durum ebeveynler için büyük bir zorluk oluşturuyor. Türkiye’de birçok ebeveyn şu an yükselen enflasyon ile birlikte dar bir bütçeye sahip ve bu yıl okul döneminde de giderlerini azaltmaya çalışıyorlar” yorumuna yer verildi.

HANE HALKI AYIN SONUNU GETİRMEKTE ZORLANIYOR

Çin haber ajansı, “Enflasyonun son 24 yılın rekoruna çıkarak yüzde 80’e ulaşmasıyla birlikte Türkiye’de hane halkı için ayın sonunu getirmek düzenli bir sorun haline geldi” ifadesini de kullandı.

Ajansa konuşan Türk esnaf, bu yıl bir çocuğun malzemelerinin 2500 TL’ye ulaştığını söylerken bazı tüketicilerin de eşya ve üniformaları yaz mevsiminden önce aldıklarını dile getirerek bu şekilde kâr elde ettiklerini vurguladı. Çin medyası, “Artan fiyatlar ebeveynlerin giyim, kırtasiye, elektronik gibi tüketim kollarında indirim kovalamasına sebep oluyor. Süpermarketler de indirim reklamlarını TV ve sosyal medya üzerinden yayıyor. Online alışveriş de bir seçenek haline geldi çünkü bazı Türk ebeveynler buranın daha ucuz olduğunu düşünüyor” yorumuna yer verdi.

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