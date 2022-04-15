Bloomberg: Türkiye’nin tarafsızlığının ağır bir bedeli var

ABD medyası, 51 gündür devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Makalede, Ankara'nın savaşta taraf olmamasının ağır bir bedeli olduğuna vurgu yapıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin ünlü medya kuruluşu Bloomberg’de yer alan makalede Bobby Ghosn imzası yer alırken, Türkiye ve Fransa’nın arabuluculuk çabalarına rağmen Rusya’nın savaşı bitirme yönünde bir adım atmadığına vurgu yapıldı.

Makalede, “Putin’in Macron’un çağrılarına kulak asmaması Fransız liderin bu ay tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini engelleyebilir zira kendisi Fransa’yı Avrupa’nın merkezine konumlandırdığını iddia ediyordu ve seçim kampanyasını da bunun üzerine inşa ediyordu. Erdoğan’ın ise Türk seçmenin karşısına çıkması için bir yılı daha var. Dolayısıyla barış görüşmelerinin başarılı olmamasının anında bir siyasi yansıması olmayacak. Fakat göz ardı edemeyeceği jeopolitik ve ekonomik maliyeti olacaktır” denildi.

“EĞER ERDOĞAN KATILMAZSA…”

Analizde, “Savaş uzadıkça Türkiye’nin dikkatlice inşa ettiği tarafsızlığı sürdürmek zorlaşacak. Erdoğan, Putin ile dostluğunu savaşın başında Batı’ya karşı bir kaldıraç olarak kullanma üzerineydi. NATO, onun “yakın arkadaşı” ile görüşmesinden memnundu” denildi. Öte yandan aynı yazıda, “Eğer Erdoğan, NATO üyeliğinin getirdiği avantajlardan yararlanmak istiyorsa ortak karara katılmalı. Eğer katılmazsa Erdoğan Türk ekonomisi düşerken kendini birlikten daha da uzakta bulabilir” yorumuna yer verildi.

Almanya’nın bile pasifist yaklaşımını bıraktığını ve NATO’nun Rusya’ya karşı ağırlığını hissettirmeye başladığı bir dönemde Türkiye’nin tarafsızlığına tahammülün kalmadığı öne sürüldü. Analizde, “Rusya’nın işlediği savaş suçları ile ilgili kanıtlar artarken Erdoğan’ın batının yaptırımlarına katılmayı reddetmesini meşru kılmak da güçleşiyor. İsviçre’nin bile yaptırımlara katıldığı bir dönemde Putin’in Rus oligarklarının süper yatları ve çantalar dolusu nakit paralarını Türkiye’ye getirmesi Ankara’yı iyi göstermiyor” denildi.

Analizde Rusların lüks ev satın almasının Türkiye ekonomisine etkisinin az olacağı belirtilirken, “Erdoğan yaptırımlara katılmaya karar verse de Türkiye’deki büyük Rus projelerinin yapımı sıkıntıya girer. Halihazırda 20 milyar dolarlık nükleer santralin yapımı inşaatı üstlenen Rosatom Corp’un diğer ülkelerden tedarik sıkıntısı yaşaması dolayısıyla sıkıntıda” yorumu yapıldı.

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