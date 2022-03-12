Ukrayna birlikleri, Kiev’e yaklaşan Rus tanklarını imha etti

Ukrayna birlikleri Kiev’e saldırıya hazırlanan, Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor. Rusya ise, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti. İki kentte de gece boyunca gökyüzü, Rusya tarafından atılan bombalarla aydınlandı.

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Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya, ülkedeki en önemli hedef olan başkent Kiev'e de saldırı için kent dışına yığınak yapmaya devam ediyor. Kiev'in kent dışında binlerce asker ve askeri araçlarla yığınaklar yapan Rus ordusu, halen sevkiyatlarına devam ederken, bugün düzenlenen sevkiyatlar ise Ukrayna askerlerinin şok baskınlarına hedef oldu. Kiev'in çıkışında Sovyet yapımı BMP-2 tanklarını yürüten Rus ordusu, hiçbir şeyden habersiz yolda ilerlerken Ukrayna askerleri tarafından takip edildi. Ukrayna askerleri görüş açısına giren Rus tanklarını hedef alarak 30 mm çapında top atışları gerçekleştirdi. Önce bir tank isabetli atışla imha edildi ardından arkasındaki bir tank yine top atışlarıyla imha edildi. Neye uğradığını şaşıran Rus askerleri tanklardan çıkarak kaçışmaya başladı. Konvoyda bulunan bir tank ise panik yapıp kontrolden çıkarak boş bir araziye daldı. Diğer tanklar ise Ukrayna askerlerinin hedefi olmamak için park haline geçti. Ukrayna askerleri ile Rus askerleri arasında çıkan çatışmada Rus askerlerin ağır kayıplar verdiği, tankçı birliklerinin ise Ukrayna askerleri tarafından püskürtülerek geri döndüğü öğrenildi.

NİKOLAEV VE MARİUPOL KENTLERİ BOMBALANIYOR

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarının 16. gününde ülkenin bazı kentleri yeniden Rus ordusunun hedefi oldu. Rusların en çok saldırı düzenlediği Nikolaev ve Mariupol kentleri, Rus ordusu tarafından hem uçaklarla hem de roketlerle bombalandı. Mariupol kentinde gündüz yapılan saldırılar gece de aralıksız devam etti. Mariupol'de bazı sivil yerleşim alanlarına roketlerin isabet ettiği öğrenildi. Kentin bazı noktalarında ise Rus ve Ukrayna askerleri arasında çıkan meskun mahal çatışmalar devam ederken, Ukrayna askerleri ise roketlerle harabeye dönen binaları kendilerine mevzi edinip Rus askerlerine karşı hafif silahlar ile direnmeyi sürdürüyor.