Ukrayna’da OHAL ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’dan güvenlik garantisi talep etti. Ukrayna parlamentosunda yapılan oylamada ise, 30 günlük OHAL kararı oybirliğiyle kabul edildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile Ukrayna'nın başkenti Kiev’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, “Budapeşte memorandumunun çalışmadığı sır değil. Ukrayna'nın hiçbir güvenlik birliğinde olmadığını da açıkça biliyoruz. Partnerlerimiz yardımıyla kendimizi koruyoruz. Ama ölenler Ukraynalılar oluyor. Bundan dolayı Ukrayna olarak güvenlik garantisine şimdi artık ihtiyacımız var. Çünkü kendi insanlarımızı koruyabileceğimizi bilmek istiyoruz. Diğer partnerlerimizin de desteği çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ukrayna sınırında Rusya'nın 150 binden fazla askeri olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna’ya güvenlik garantisi verecek ülkeler arasında Rusya’nın da olduğunu ifade etti.

UKRAYNA’DA 18-60 YAŞ ARASI ASKERE ÇAĞRILDI

Öte yandan Zelenskiy'nin imzaladığı kararname ile 18-60 yaş arası yedek listesindeki askerler orduya çağırılırken, Donbass dışında Ukrayna'da 30 gün süreyle OHAL ilan edildi. Muhtemel bir saldırı ihtimaline karşılık ise Ukrayna'da nefsi müdafaa olmak şartıyla halka silahlanma fırsatı verildi.

BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Ukrayna Parlamentosu Rada'da, yapılan oylama ile Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk dışında Ukrayna genelinde uygulanacak olan 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) kabul edildi.

Oylamada, 339 milletvekilinden 335'i lehte karar verirken 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Hiçbir milletvekili aleyhte oy kullanmazken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya sunduğu öneri resmen kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda Ukrayna'da 24 Şubat 2022 saat 00.00’dan (TSİ 01:00) itibariyle ülkede 30 günlük OHAL ilan edilmiş oldu. Ukrayna'nın, Volyn, Vinnıtsya, Dnipro, Jitomir, Zakarpatya, Zaporijya, İvano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, , Harkov, Herson, Hmelnitski, Çerkassi, Çernivtsi ve Çernihiv kentlerin OHAL kuralları uygulanacakken karar, Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamıyor.

OHAL kuralları çerçevesinde 30 gün boyunca özel giriş çıkışlar hariç ülkeye ve tüm kentlere giriş çıkışlar ve araçlar denetlenebilecek. Nüfusun yaşamsal faaliyetleri, kamu düzeni ve tesislerin güvenliği güçlendirilecek. Kitlesel gösteriler ve grevler yasaklanacak. Tehlikeli bölgelerde yaşayan insanlar buralardan tahliye edilecek. Ukrayna'da kolluk kuvvetleri ve askerler adres değişikliği yapamayacak. Bilgisayarlar üzerinden veri aktarımları ile frekanslı alet ve araçların kullanımı yasaklanacak.

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