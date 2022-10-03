Ukrayna: Rus güçleri Kupyansk’ta hastaneyi vurdu

Ukrayna'da Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Rus güçlerinin Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinde hastaneye roketli saldırı düzenlediğini, bir anestezi uzmanının öldüğünü, bir hemşirenin yaralandığını bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede ağır hasar oluştuğunu ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Vali Sinegubo, saldırıda bir anestezi uzmanının öldüğünü, bir hemşirenin yaralandığını ifade etti.

“IRKÇILARIN KIYAMET GÜNÜ MUTLAKA GELECEKTİR”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yazılı açıklamada, Kupyansk’taki hastanenin ana binasında yangın çıktığını belirterek “Düşman halkı acımasızca terörize etmeyi sürdürüyor. Ancak her işgalci açıkça hatırlamalıdır; şehirlerimize, halkımıza her saldırı için misilleme kaçınılmazdır. Irkçıların kıyamet günü mutlaka gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Kupyansk şehri, Ukrayna ordusunun geçen ay başlattığı karşı saldırıda Rus güçlerinden geri alınmıştı. Şehrin kontrolü Ukrayna güçlerinde olsa da çevresinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. AA

İlginizi Çekebilir NATO'nun 9 üye ülkesi Putin'in ilhak kararı sonrası harekete geçti

İlginizi Çekebilir Putin'den dünyayı kızdıracak hamle: Kararnameyi İmzaladı