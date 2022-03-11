Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya, provokasyon için Belarus’u vuracak

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rus savaş uçaklarının provokasyon amacıyla Belarus topraklarına saldırı planladığını iddia ederek, “Rusya provokasyon için Belarus’u vuracak” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Ukrayna-Belarus sınırına yakın mesafede yer alan bölgeleri vuracağını iddia etti.

Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, “Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar” dedi.

“PROVOKASYONUN AMACI BELARUS’U SAVAŞA ZORLAMAK”

Provokasyonun amacını Belarus'un Ukrayna'ya saldırısı olarak tarif eden Reznikov, “Provokasyonun amacı Belarus’un mevcut liderliğini Ukrayna’ya karşı savaşa zorlamaktır. Moskova seni kanla bağlamaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun Belarus’a karşı herhangi bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim” ifadelerini kullandı.

Bakan Reznikov ayrıca Belarus'a seslenerek, “Savaşın 15.günü itibariyle 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Ülkenizin bu savaşa dahil olmasına izin vermeyin. Sevdiklerinizin hayatlarını kurtarın. Kremlin’in Belarus’un geleceğini yok etmesine izin vermeyin” şeklinde konuştu.

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