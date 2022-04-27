Ukrayna: Zelenskiy-Putin görüşmesi için anlaşmaya varılamadı

Ukraynalı müzakereci Podolyak, Türkiye'nin çabalarına rağmen Ukrayna ve Rusya devlet başkanları arasında görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın baş müzakerecisi Mykhailo Podolyak, Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya devlet başkanları arasında görüşme düzenleme çabalarına rağmen, Ukrayna ve Rusya devlet başkanları Volodimir Zelenskiy ile Vladimir Putin arasında görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Podolyak, “İki ülke devlet başkanlarının görüşme zamanı ve görüşmenin içeriği henüz belirlenmedi” dedi. Podolyak ayrıca Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların arttığına değinerek Rusya’nın güneydeki Mariupol kentini “tamamen yok etmeye çalıştığını” söyledi.

Rusya, geçen hafta stratejik Mariupol kentini ele geçirdiğini açıklamıştı.

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