Ukrayna’da dehşete düşüren görüntüler! Çığlıklar yükseldi

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Rusya’nın Ukraynalı sivilleri hedef aldığına yönelik çok sayıda görüntü olduğunu iddia etti. Dzheppar’ın paylaştığı görüntüde, yerleşim yerlerine alçaktan uçak bir savaş jetinin iki füze attığı görüldü.

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Rusya’nın işgale başladığı Ukrayna’dan dehşete düşüren görüntüler geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Rusya'nın Ukraynalı sivilleri hedef aldığına yönelik çok sayıda görüntü olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Dzheppar, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üzerine ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı. Rusya’nın SWIFT ile bağlantısını kesin.

İKİ ADET FÜZE ATILDI

Dzheppar'ın ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüde, savaş uçağının alçaktan uçarak yerleşim yerlerine yakın bir noktaya iki adet füze attığı görüldü.

Füzelerin düşmesinin ardından görüntüyü kaydeden ailenin büyük bir korku yaşadığı ve çocukların çığlık attığı duyuldu.

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