Ukrayna’da iki kritik nokta Rusların eline geçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’e yakın bir konumda bulunan Gostomel Askeri Havaalanı’nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünün Rusya’ya geçtiğini duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi ve ağır saldırısı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan stratejik Gostomel Askeri Havaalanı'nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün Rusya'ya geçtiği duyurularak, Çernigov, Herson, Harkov, Melitopol gibi büyük şehirlerde kritik noktaların Rus güçleri tarafından vurulmaya devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Gostomel Askeri Havaalanı'nı yeniden ele geçireceklerini ve Rus birliklerini geri püskürteceklerini açıkladı.

LİMAN KENTİ MARİUPOL, ATEŞ ALTINDA

Ukraynalı yetkililer, liman şehri Mariupol'un da ağır ateş altında olduğunu ve bölgede yüzlerce patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

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