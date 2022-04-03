Ukrayna’dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı: Cesetlerle dolu sokaklar…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 39'uncu gününde Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki Bucha'dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Kremlin iddiaları reddederken, Ukrayna'dan 'yeni yaptırım' talebi geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirilen Ukrayna müzakereleri sonucu, birliklerini kademeli olarak Kiev’den çekeceğini açıklamış, saldırıların azalacağını duyurmuştu.

Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki Bucha’dan gelen görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı. Ukrayna ordusu, başkent Kiev’i de içine alan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini açıkladı. Ancak Ruslar çekilirken geride korkunç görüntüler kaldı.

Rus askerlerin öldürdüğü sivillerin çoğunun elleri arkadan bağlanmıştı ve cesetler öylece sokaklarda bırakılmıştı.

‘RUSLAR BİLİNÇLİ OLARAK CESETLERİ GÖSTERDİ’

Bacha Belediye başkanı Anatoliy Fedoruk, Reuters’a kentte Çeçen savaşçılar tarafından zorla kollarına takılan beyaz bezlerin durduğu cesetleri gösterdi. Fedoruk, “Her savaşın siviller için bazı angajman kuralları vardır. Ruslar bilinçli olarak sivilleri öldürdüklerini gösterdiler.” dedi.

Fedoruk, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bunun için neredeyse yeşil ışık aldılar ve Ukraynalıları vurmaya başladılar” ifadelerinde bulundu.

Fedoruk ayrıca, Rus işgalcilerin öldürdükleri 280 Bucha sakinini ise toplu mezara gömdüğünü söyledi.

Rusya’nın Moskova’daki savunma bakanlığı, Pazar günü Bucha’da bulunan cesetler hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken, Kremlin, Ukrayna’daki savaş suçlarını reddetmeyi sürdürüyor. En son Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın sivil hedeflere yönelik saldırı iddialarını ve misket bombaları ve vakum bombalarının sahte olduğunu iddia ederek reddetti.

DÜNYADAN TEPKİLER YÜKSELDİ



Ancak bölgeden gelen korkunç görüntüler sonra tüm dünyadan tepkiler yükseldi.

Bucha’daki görüntülere ilk tepki Almanya’dan geldi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter hesabından peş peşe paylaştığı mesajlarda Bucha’dan gelen fotoğrafların katlanılamaz olduğunu vurguladı.

Putin’in gemi azıya almış şiddetinin masum aileleri ortadan kaldırdığını belirten Baerbock, vahşetin bir sınırı olmadığını kaydetti.

‘KATLİAM’ OLARAK NİTELENDİRDİLER

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son haftalarda Ukrayna’da işlediği “büyük suistimalleri” sert bir şekilde kınadığını söyledi.

Le Drian, Ukraynalı yetkililerin Rusya tarafından kasıtlı bir “katliam” gerçekleştirildiğini söylediği Kiev’in dışındaki Bucha kasabasından özellikle bahsetti.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisinin başkan yardımcısı Andriy Sybiha, Ukrayna’nın Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında Rusya tarafından gerçekleştirilen vahşetlere karşı yeni yaptırımları hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

RUS BİRLİKLER GERÇEKTEN GERİ ÇEKİLİYOR MU?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın birliklerini Kiev’den geri çekmesinin gerçek bir geri çekilme değil, yeni saldırıları tetikleyebilecek bir yeniden konumlandırma olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den de benzer bir açıklama geldi ve geri çekilmenin gerçekliğiyle ilgili konuşmak için ‘daha erken’ dedi.

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