Ukrayna’dan tahıl koridoru açıklaması: ‘Türkiye, güvenli geçişi garanti altına alacak kadar kuvvetli değil’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Karadeniz'de tahıl koridoru planı üzerine görüştü. Türkiye'nin Karadeniz'deki rolü üzerine konuşan Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan yanıt gecikmedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bugün Ankara’da bir araya geldi. Tüm dünyanın gözünün kulağının çevrildiği görüşmelerde Çavuşoğlu, “BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz” diye konuştu. Lavrov ise, “Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1” derken, “Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor” ifadelerini kullandı.

Tüm bu açıklamalara Ukrayna tarafından yanıt gecikmedi.

Ukrayna’nın tahıl tüccarları birliği (UGA) Başkanı Serhiy Ivashchenko, Türkiye’nin Ukrayna tahılının Karadeniz’den güvenli geçişini garanti altına alacak kadar kuvvetli olmadığını söyledi. Ivashchenko, “Türkiye’nin garantör olarak Karadeniz’de kargo güvenliğini garanti etmek için yetersiz bir güç olduğunu” vurguladı.

Kiev’de bugün internet üzerinden gerçekleştirilen tahıl konferansında konuşan Ivashchenko, Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarının mayınlardan arındırılmasının en az 2-3 ay süreceğini ve bunun için Türk ve Romen donanmalarının yardımının gerekeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu bugünkü toplantıda, “BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz.” ifadelerini kullanırken, Ivashchenko, Karadeniz üzerinden gerçekleştirilecek tahıl ihracatları için bir indirime dair herhangi bir görüşmenin gerçekleştirilmediğini belirtti.

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