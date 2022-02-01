Ukrayna’dan yeni plan: Silahlı kuvvetlerini artırıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini üç yıl içinde 100 bin kişi artırmak ve askerlerin maaşlarını yükseltmeye yönelik kararnameyi imzalarken, Avrupa ülkelerinin liderleri Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı gerilimde Zelenskiy'i destekliyor.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, parlamenterleri sakin olmaya ve panikten kaçınmaya çağırdı ve asker sayısındaki artışla ilgili “yakında bir savaş olacağı için değil… ama yakında ve gelecekte Ukrayna’da barış olacak” dedi.

Reuters’ta yer alan habere göre Rusya, Ukrayna sınırı yakınına 100 binden fazla asker yığarken, işgal planlarını ise reddediyor. Ukrayna’nın şu anda yaklaşık 250 bin, Rusya’nın ise yaklaşık 900 bin silahlı gücü bulunuyor. Ukrayna, “Rusya’nın devam eden saldırganlığı karşısında” işbirliğini güçlendirmek için Polonya ve İngiltere ile çalıştığını açıkladı.

“BÖLGESEL GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ÜÇLÜ BİR BELGE İMZALAMALIYIZ”

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal, İngiltere, Polonya ve Ukrayna’nın bölgesel güvenliği güçlendirmek amacıyla üçlü bir anlaşması imzalamaya hazırlandığını söyledi.

Polonya ve İngiltere, Ukrayna sınırına onbinlerce asker yığan Rusya’ya karşı daha önce Ukrayna’ya güvenlik desteği sağlama teklifinde bulunmuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise bugün Kiev’i ziyaret etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Morawiecki’yi müteakiben bugün gerçekleştireceği Kiev ziyaretinde Ukrayna’nın egemenliğini koruma sözü verecek.

Shymgal, “Umarım yakın gelecekte Rusya’nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna-Polonya-İngiltere işbirliğinin yeni bir bölgesel formata taşıyabileceğiz. Bölgesel güvenliği artırmak için işbirliğine ilişkin üçlü bir belge imzalamalıyız” dedi.

ERDOĞAN VE JOHNSON, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson günün ilerleyen saatlerinde Zelenskiy ile görüşecek. Johnson, yaptığı açıklamada, “Rusya’yı diplomatik bir çözüm bulmak ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için geri adım atmaya ve diyaloga girmeye çağırıyoruz. Bir dost ve demokratik bir ortak olarak İngiltere, Ukrayna’nın egemenliğini, onu yok etmeye çalışanlara karşı korumaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyonun giderilmesi için 3 Şubat’ta Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.

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