Ukraynalı Mata Hari: Rus askerlerle flört ederek gizli bilgileri ele geçirdi

Ukrayna, 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinde ülkenin doğusundaki bazı yerleri geri almaya devam ederken Rus ordusunun başarısızlığıyla ilgili nedenler tartışma yaratıyor. İngiliz basınında yer alan bir haberde, Rus askerlerinin online çöpçatanlık uygulamasıyla Ukrayna’nın tuzağına düştüğü belirtildi. Ukraynalı genç kadın ajan, çöpçatanlık uygulamasında oluşturduğu sahte hesapla Rus askerlerin peşine düştüğünü anlattı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da Rus işgali nedeniyle memleketi Herson'dan kaçan bir genç kadın, internetteki bir çöpçatanlık uygulamasıyla Rus askerleri tuzağa düşürdüğünü ve Rus birliklerin yerini tespit ettiğini anlattı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, “Ukraynalı Mata Hari” olarak tanımlanan 18 yaşındaki Lisa isimli kadın, Ukrayna'da savaşan Rus askerleriyle flört ederek yerlerini öğrendiğini söyledi.

İnternet uygulamasında kendini Rus olarak tanıttığını kaydeden Lisa, yazıştığı Rus askerlerin kendisine birliklerin gizlendiği yerlerle ve operasyonlarla ilgili çok sayıda bilgi verdiğini belirtti. Bir askerin koruması olduğu üst düzey Rus komutanın yerini söylediğini, bir başka askerin de Rus ordusunun üs olarak kullandığı yerin fotoğraflarını gönderdiğini aktaran genç kadın, böylece düşman birliklerini kolayca takip edebildiğini anlattı.

BİLGİLERİ GAZETECİLERE VERDİ

Lisa, TikTok'ta Rus askerlerden aldığı bilgileri Ukrayna ordusuna aktaran bir genç kızdan ilham aldığını ve çöpçatanlık uygulamasında oluşturduğu sahte hesapla Rus askerlerin peşine düştüğünü ifade etti. Konuştuğu bir Rus askerin “düğün ve araba parası biriktirmek için” savaşa katıldığını söyleyen genç kadın, edindiği bilgileri Rus ordusunu takip eden Slidstvo.info sitesindeki gazetecilere verdiğini kaydetti.

Hayatının Rus işgaliyle altüst olduğunu belirten genç kadın, konuştuğu Rus askerler için “Hepsi suçlu çünkü silahlarla başka bir ülkeye girdiler. Çalmaya, öldürmeye geldiler” dedi

Mata Hari olarak tanınan Hollandalı dansçı Margaretha Geertruida Zelle, 1. Dünya Savaşı sırasında düşman orduların komutanlarıyla ilişki kurarak gizli bilgileri Alman devletine aktarmıştı.

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