Ukraynalılar, Rus amiral gemisinin batışını kutluyor

Rusya-Ukrayna savaşında 51. güne girilirken, Rus amiral gemisi Moskova’nın Karadeniz’de batması son günlerde ülkenin doğusunda Rusya’nın artan saldırıları karşısında zorlanan Ukrayna’ya moral oldu. Gemiye “orta parmağını” gösteren bir Ukrayna askerini içeren pullar satış patlaması yaptı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de pulların "Rusya’nın aldığı darbenin bir simgesi" olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Karadeniz'deki komuta merkezi olan amiral gemisi Moskova'nın batması, Ukrayna'da coşkuyla karşılandı. Dev geminin görselinin bulunduğu pulların satışı patlama yaptı. Kiev'de pulları almak için posta ofisi önünde uzun sıralar oluştu.

Ukrayna posta dairesi, 24 Şubat'ta başlayan işgalin ilk günlerinde Yılan Adası'ndan uzaklaştırılan Rus gemisi Moskova’nın “kovuluşu” anısına 1 milyon adet pul basmıştı. Pullarda gemiye “orta parmağını” gösteren bir Ukrayna askeri görülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, pulların “Rusya'nın aldığı darbenin bir simgesi” olduğunu söyledi. Zelenskiy, “Bu pulları kullanmak bize hep şunu hatırlatacak: Moskova'nın tek bir yönü var, aşağı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna amiral gemisini füzelerle vurduğunu öne sürmüş, Rusya ise yangın ve patlama sonucu geminin battığını duyurmuştu. Rus ordusu için büyük öneme sahip geminin batması, savaşın başından bu yana Rusya'nın yaşadığı en önemli kayıplardan biri oldu.

YAKALANAN RUSYA YANLISI SİYASETÇİNİN GÖRÜNTÜSÜ NFT OLDU

Moskova gemisinin batmasının yanı sıra Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedçuk'un yakalanması da ülkede sevinç yarattı. Lviv'deki bir sanat evi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olan Medvedçuk'un yakalandıktan sonraki elleri kelepçeli görüntüsünü içeren NFT'leri satışa çıkardı.

320 dolara satılan NFT'lerden elde edilecek gelirin Ukrayna ordusuna verileceği bildirildi.

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