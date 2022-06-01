Ülkeyi karıştıran olay: Genç kadına trende toplu tecavüz

Pakistan’da iki çocuk annesi bir kadının geçen hafta bindiği trende bilet kontrolü yapan görevli tarafından boş bir kompartımana götürülüp orada toplu tecavüze uğraması ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Pakistan'da 25 yaşında bir kadın, Karaçi kentine giden bir trenin kompartımanında toplu tecavüze uğradı.

İki çocuk annesi kadının geçen hafta bindiği trende bilet kontrolü yapan bir görevli tarafından boş bir kompartımana götürüldüğü ve orada tecavüze uğradığı belirtildi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Cinsel taciz ve tecavüz vakalarının yaygın olduğu ülkede son olay büyük tepkiye yol açtı. Kadın hakları örgütleri olayı protesto ederken tecavüzcülere ağır cezalar verilmesi istendi. Sosyal medyada da çok sayıda kişi, trende güvenliğin zayıf olmasını eleştirerek olayın sorumlularının idam edilmesi çağrısı yaptı.

Pakistan'da resmi rakamlara göre son dört yılda 14 binden fazla kadın, yani günde 11 kişi tecavüze uğruyor. Saldırganların çok az bölümünün ceza alması ise tepkilere yol açıyor.

Pakistan Meclisi, tecavüz suçlularına kimyasal hadım cezası verilmesinin yolunu açan bir tasarıyı geçen yıl kabul etmişti.

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