Uzun saatler ve stresli ortam ebeleri istifaya zorluyor

İngiltere'de rekor sayıda ebe, yaşadıkları iş stresi nedeniyle görevinden ayrıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayıtlar, on yıl içerisinde mesleğe katılıp da ayrılanların sayısının, hamilelerin ve yeni doğanların hayatlarını riske atabilecek tehlikeli bir düzeye ulaştığını ortaya koyuyor.



Daily Mail’de yer alan habere göre, NHS Digital’in 2021/22 rakamları, hizmete katılandan yaklaşık 300 daha fazla personelin ebeliği terk ettiğini, 3.440 kişinin ayrıldığını ve sadece 3.144’ünün yeni geldiğini gösteriyor.

Verilerin analizi, iş-yaşam dengesi eksikliği nedeniyle 2021’de 551 ebenin de istifa ettiğini gösterdi.

Mayıs ayı için son rakamlar, hamile kadınların sayısının İngiltere’de tam zamanlı ebelere eşdeğer olduğunu gösteriyor, önceki 12 aya göre 551 kişi azaldı.

VARDİYALAR EN AZ 12 SAAT

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) bağlı doğum ünitelerinde çalışan ebeler genellikle 12 saatlik vardiyalarda çalışırlar, ancak çoğu personel eksikliklerini kapatmak ve hizmetlerin devam etmesini sağlamak için ek ücret ödemeden daha uzun süre çalışır.

Kraliyet Ebeler Koleji (RCM), üyelerin “fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş” olduğunu söylüyor.

Bırakan bazı ebelerin bebek sahibi kadınların güvenliğini tehdit edebileceği konusunda uyarılar var. RCM, yaklaşık 2.000 ebe sıkıntısı olduğunu söylüyor.

Pregnant Then Screwed kampanya grubunun CEO’su Joeli Brearley şunları söyledi: “Yeterli ebemiz yok ve sahip olduklarımız düşük ücretli ve fazla çalışıyorlar.”

“Bu, hükümete yıllardır defalarca iletilen bir sorundur. Kadınların ve bebeklerinin hayatlarını tehlikeye atıyor, ruh ve beden sağlıklarına anlatılmaz zararlar veriyor. Daha fazla trajedi yaşanmadan hükümetin duruma acilen el atması gerekiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Hamile kadınlar, geliştirilen küçük cihaz ile bebeklerini anbean izleyebilecek

İlginizi Çekebilir Hamile kalmada erkeğin yaşının da önemi varmış

İlginizi Çekebilir Rüyalarınız kaygı seviyeniz hakkında ne söylüyor?