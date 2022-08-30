Vegan anneye, oğlunun ‘yetersiz beslenmeden ölümü’ nedeniyle ömür boyu hapis cezası

ABD'nin Florida eyaletinde küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle "cinayetten" hüküm giyen 39 yaşındaki vegan Sheila O'Leary, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD’de küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle “cinayetten” hüküm giyen ABD’nin Florida eyaletinde küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle “cinayetten” hüküm giyen 39 yaşındaki vegan Sheila O’Leary, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sıkı bir vegan diyet uygulayan Sheila O’Leary, birinci derecede cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış adam öldürme, çocuk istismarı ve iki kez çocuk ihmali ile suçlanmış ve hapse atılmıştı.

EŞİ DE AYNI CEZAYI ALABİLİR

Florida’daki Lee Bölge Mahkemesi’nde görülen davada annenin cezası daha önce dört kez ertelenmişti. Ancak bu kez mahkeme O’Leary’e ömür boyu hapis cezası verdi. Eşi Ryan Patrick O’Leary’nin de hapiste tutulduğu belirtilirken onun da ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gündemde.

Olayı soruşturan müfettişler, ailenin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini, ancak çiftin yürümeye başlayan çocuğun anne sütüyle beslendiğini söyledi

‘SADECE 7 AYLIK BEBEK KADAR GELİŞEBİLMİŞTİ’

Polis raporuna göre, hayatını kaybeden 18 aylık erkek çocuk 17 kiloydu ve Eylül 2019’da hayatını kaybettiğinde sadece yedi aylık bir bebek büyüklüğündeydi.

Müfettişler, çiftin yetersiz beslenen 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğu daha olduğunu söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre Virginia’da daha önce yaşanan benzer bir yetersiz beslenme vakasında bir başka çocuk biyolojik babasına teslim edilmişti.

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