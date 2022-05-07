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Vereşuk duyurdu: Hepsi tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Bütün kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Azovstal fabrikasından tahliye edildi" dedi.

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Vereşuk duyurdu: Hepsi tahliye edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı” ifadelerini kullandı.

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