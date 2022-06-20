Yunan basını yazdı: Türkiye-Yunanistan krizinde Almanya ve ABD’den arabuluculuk hamlesi

Ankara ve Atina yönetimleri arasında son dönemde tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselirken, Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, iki ülke arasında gerçekleşen son görüşmeye ilişkin bilinmeyenleri yazdı. Gazete ayrıca, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi azaltmak için ABD ve Almanya'nın da devreye girdiğini yazdı.

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Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son dönemde gerilim tırmanırken, Yunan basını, krizin çözümü için ABD ve Almanya’nın da devreye girdiğini yazdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın danışmanı İbrahim Kalın’ın, geçtiğimiz Çarşamba günü Berlin’de yapılan görüşmelerde Türkiye-Yunanistan arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar attığını yazdı.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, geçtiğimiz günlerde Brüksel’de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına da yer verdi. Gazete, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i hedef alan sözlerini ve ikili görüşmelerin yolunu kapattığını hatırlatarak, savunma bakanları düzeyindeki görüşmenin de önemine dikkat çekti. Gazete, bu görüşmenin ilişkiler için ‘önemli bir adım’ olabileceğini de vurguladı.

ALMANYA VE ABD DEVREDE

Kathimerini’ye konuşan Atina hükümetine yakın kaynaklar, ABD’nin Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için çaba sarf ettiğini açıklarken, Almanya’ya sürekli konuyla ilgili olarak istişare içinde olduklarını vurguladı.

Gazeteye konuşan Atina hükümetine yakın kaynaklar, Panagiotopoulos-Akar görüşmesine dair bilinmeyenleri de paylaştı. Gazete, kapalı kapılar ardında üç önemli başlığın tartışıldığını duyurdu. İkili görüşmelerde birinci olarak söylemlerdeki kışkırtıcı tonları mümkün olduğunca azaltmanın önemi vurgulanırken ikinci olarak Ege üzerindeki uçuşları durdurmak ve üçüncü olarak da turizm konusunda ortak hareket edebilmek konuları üzerinde tartışıldı.

‘ERDOĞAN-MİÇOTAKİS ZİRVESİ İHTİMALİ VAR’

Kaynaklar, ayın 29 ve 30’unda Madrid’de yapılacak NATO zirvesinde Erdoğan ve Miçotakis’in kısa bir görüşmesi bile olsa bir araya gelmelerinin ‘bir sonraki adım olabileceği’ konusunda umutlarını kaybetmediklerini de yineledi.

Son olarak, Savunma Bakanları Panagiotopoulos ve Akar’ın Brüksel’deki kısa görüşmelerinden sonra bile aralarındaki iletişimin devam edeceğini teyit etmek için kısa mesaj alışverişinde bulundukları aktarıldı.

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