Yunanistan Rus diplomatları “istenmeyen kişi” ilan etti

Ukrayna'daki işgal nedeniyle Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Avrupa ülkelerine Yunanistan da eklendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan, ülkedeki 12 Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna’daki savaşa tepki olarak 12 Rus diplomat “istenmeyen kişi” ilan edildi. Açıklamada Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Bakanlıktan bir yetkili de Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini ifade etti.

Ukrayna’da Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen katliam görüntülerinin ardından Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkeleri Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etmişti. Daha önce de Doğu Avrupa’daki bazı ülkeler Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Rusya da buna aynı şekilde karşılık vermişti.

İlginizi Çekebilir Avrupa'da Rus diplomatları sınır dışı eden ülke sayısı artıyor