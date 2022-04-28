Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye çıkışı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'ye savaş uçakları ile Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurması çağrısında bulundu. Türkiye'den bu ifadelere yanıt gecikmedi.

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye’ye savaş uçakları ile Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurması çağrısında bulundu.

Miçotakis, bu tarz adımların Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası kritik bir dönemde NATO’nun birlik ruhuna zarar verdiğini söyledi.

Başbakan Miçotakis konu hakkında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i de bilgilendirdiğini söyledi

Dün de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Ege Denizi üzerinde yasadışı ve “kabul edilemez provakasyonlar” olarak nitelediği uçuşları nedeniyle Atina büyükelçisine protestoda bulunmuştu.

‘NATO GENEL SEKRETERİ’NE RAHATSIZLIĞIMI SÖYLEDİM’

Miçotakis, “Genel Sekreter’e bir NATO müttefikinin bu tarz hareketlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyledim” dedi.

Miçotakis, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği birlik olmanın hepimiz için vazgeçilmez olması gereken böylesi zamanlarda bu tarz adımlar atılması Avrupa’nın güvenliğine ve NATO’nun birliğine zarar veriyor” dedi.

TÜRKİYE’DEN YANIT GELDİ

Türkiye’den konuyla ilgili yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın 27 Nisan 2022 tarihinde Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“GERGİNLİĞİ BAŞLATAN VE TIRMANDIRAN TARAF YUNANİSTAN”

“Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman'da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir” ifadelerini kullanan Bilgiç, “Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır” açıklamasında bulundu.

“SAMİMİYETLE DESTEKLENMESİNİ BEKLİYORUZ”

Bilgiç, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için; Yunan tarafının ‘tahrikkar’ eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili, gerek NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecini “samimiyetle” desteklemesini beklediklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN TUTUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Bilgiç, açıklamasını, “Türkiye'nin, hava sahası genişliği dâhil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan'la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur” sözleriyle tamamladı.

Ankara ve Atina arasında Ege’deki hava sahası konusunda yıllardan beri süren bir anlaşmazlık bulunuyor.

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