Yunanistan da hava sahasını Rusya’ya kapadı

Yunanistan bugünden geçerli olmak üzere üç ay süreyle Rusya’ya hava sahasını kapattığını açıkladı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Sivil Havacılık Servisi tarafından yayınlanan bildiride Yunanistan Ulusal Hava Sahası'nda Rus uçaklarının uçuşlarının yasaklanmasına ilişkin Havacılık Direktifi (Notam) yayınlandı. Yayınlanan notamda Avrupa Birliği’nin daha önce Rusya Federasyonu’na hava sahasını kapatma kararı aldığı kaydedildi.

Sivil Havacılık Servisi (CAA), Yunanistan Ulusal Hava Sahasında Rus uçaklarının uçuşlarının yasaklanması için bir havacılık talimatı (notam) çıkarıldığını duyurdu. Yunanistan Ulusal Hava Sahasının Rus hava taşıyıcıları tarafından kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin havacılık direktifi, Avrupa Birliği’nin hava sahasını Rusya Federasyonu’na kapatma kararının ardından uygulanmaktadır.

NOTAM'IN ŞARTLARI

Rusya’ya, Rus Havayollarına (AOC) veya özel jetler de dahil olmak üzere Rus kontrolüne ait uçakların Yunanistan Ulusal Hava Sahası’na iniş, kalkış, giriş ve geçiş yapması yasaktır.

* Havacılık direktifi, insani yardım amaçlı uçuşları, hastane uçuşlarını ve Yunan hükümetinin onayı ile tüm acil durum uçuşlarının yanı sıra arama ve kurtarma amaçlı uçuşları kapsamamaktadır.

* Notamın süresi üç ay olacak ve bugün 28 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren geçerlidir.

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