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Yunanistan Rus tankerine el koydu

Yunanistan, Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bir Rus petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
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Yunanistan Rus tankerine el koydu

Yunanistan, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir Rus tankerine el koydu.

Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, el konulan Pegas adlı ham petrol tankerinin adadaki Karistos sahil kasabası açıklarında durdurulduğu belirtildi.

AB, 8 Nisan’da Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya karşı beşinci yaptırım paketini onaylamıştı. Yeni yaptırımlar çerçevesinde AB ülkelerinin limanlarının Rus gemilerine kapatılmasına karar verilmişti.

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